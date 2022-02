Este viernes 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, enfermedad que ya es la primera causa de muerte en Chile.

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, la jefa del Centro del Cáncer de Clínica Las Condes, Dra. Laura Itriago, explicó cómo la pandemia ha ralentizado los tratamientos y la detección precoz de la enfermedad.

“En el último tiempo, el cáncer ha comenzado a liderar las causas de muerte en Chile; antes era la primera causa de muerte en siete regiones y ahora está liderando todo el país. Lo que ha pasado durante la pandemia es que producto de la restricción para evitar los contagios, las personas dejaron de venir a hacer sus controles regulares, y si algo es importante en el cáncer, es la detección precoz, porque hace la diferencia entre detectar una lesión que muchas veces puede curarse, o detectar un estado más avanzado que implicaría tratamientos muchos más invasivos o incluso no poder curarse”, explicó.

Asimismo, precisó que en los peores momentos de la crisis sanitaria se priorizó la atención de pacientes COVID-19, por lo que “todos los otros estudios que implicaban exámenes preventivos, que la mayorías de las veces se hacen en personas que no tienen síntomas, se postergaron“.

En ese sentido, Itriago precisó que aunque los contagios y la situación de la pandemia comenzó a aminorarse por un tiempo, esto no contribuyó a que las personas retomaran sus tratamientos: “Efectivamente, hubo más de 60% a 70% de mamografías que no se hicieron durante la pandemia (…) Muchos pacientes no pudieron tener acceso a sus tratamientos. Los que ya tenían diagnóstico no pudieron tener acceso a recibir sus quimioterapias y los que estaban con síntomas, dejaron de consultar o pasó mucho rato, y cuando ya consultaron, estaban en estados más avanzados”.

Sobre las prevenciones que deben tomar las personas, Itriago detalló que “el cáncer es una enfermedad prevenible, hay factores de riesgo para el cáncer que son modificables y que van de la mano de cambiar ciertos estilos de vida. Por ejemplo, quizás la inversión más importante en salud que hay, es dejar de fumar”.