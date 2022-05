Este domingo, la ex senadora de la Democracia Cristiana (DC) e integrante de “Amarillos por Chile”, Carolina Goic, conversó con CNN Prime tras la entrega del primer borrador de la nueva Constitución por parte de la Convención Constitucional. En una evaluación al trabajo realizado por los constituyentes, la ex parlamentaria aseguró que esperaba “que el principal mandato que le dio el pueblo de Chile a los constituyentes se cumpliera, y era generar una casa común y eso no se cumplió“. Además, señaló que le hubiera gustado que “la comisión de armonización hubiera podido tener más atribuciones de las que hoy día tiene para llegar a un resultado en donde ojalá todos estuviéramos de acuerdo“.