El próximo sábado 30 de abril será el primer eclipse solar de este año, llamativo fenómeno astronómico que podrá verse en algunos países de Sudamérica, incluido Chile.

“Nos encontraremos con otro eclipse, pero esta vez va a ser un eclipse parcial, es decir, no vamos a ver la sombra marcada que llamamos la umbra, sino que vamos a ver la penumbra”, explicó la astrónoma y física Bernardita Ried.

Lee también: Entre nubes y emoción: Así se vivió el eclipse total de Sol en el sur de Chile

En entrevista con CNN Chile, la investigadora del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA) afirmó que, en el caso de Santiago, habrá cerca de un 44% de cobertura. “Eso no quita que será una experiencia interesante porque vemos los efectos en la Tierra de estos fenómenos”.

La astrónoma detalló que, en esta oportunidad, la mejor visibilidad se dará en el estrecho de Magallanes. “Sin embargo, si hablamos ya de territorio continental, el mejor lugar sería más o menos Ushuaia o Punta Arenas. Mientras más al sur en Sudamérica (…) mejor se va a ver”.

“El porcentaje igual no va a ser tan alto, será como un 52% en esa zona, lo que no quita que no se vayan a ver los efectos. Por ejemplo, baja la temperatura (…), también los animales reaccionan frente a eso y estamos siendo muy privilegiados en tener tantos seguidos, es una coincidencia”, agregó.

Lee también: José Maza por lanzamiento del telescopio James Webb: “Va a detectar cómo partió el universo (…) Es una nueva ventana”

Ried sostuvo que este fenómeno “no va a tener tanto efecto en la comunidad científica porque, en general, nosotros buscamos eclipses totales”. Los totales “permiten ver la corona solar de forma excelente y ahí es cuando nosotros generamos un estudio”, afirmó la especialista.

En los eclipses solares totales se puede apreciar, entre otras cosas, “las condiciones en las que se encuentra el campo magnético del sol (…). Vemos estas llamaradas solares y podemos monitorear la actividad del sol, que es muy importante porque nosotros dependemos mucho del él, no solo por la luz que irradia, sino que también porque su campo magnético afecta directamente lo que ocurre en la Tierra”.