En conversación con Noticias Express, de CNN Chile, la convencional Amaya Álvez (RD) se refirió a la inscripción de vicepresidencias en la Convención Constitucional y las tensiones que esto generó entre el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA).

Al ser consultada respecto a la razón del Frente Amplio para patrocinar a distintos sectores, la convencional señaló que es indicativo del trabajo que ya se ha venido forjando a través de “colaboraciones, propuestas, indicaciones por un mundo amplio que involucra no sólo a Apruebo Dignidad“.

Álvez también hizo referencia a Bárbara Sepúlveda, con quien comparte labores en la Comisión de Reglamento, llamando a “no magnificar” su baja en las inscripciones: “las directivas van a ser rotativas, por tanto, hay espacio todavía. Yo espero que ella tenga uno, creo que es un gran aporte”.

Respecto a las tensiones, la representante llamó a “elevar la mirada y ver todo el trabajo magnífico que se realiza. Por supuesto en una elección siempre quedan personas que no son electas y no quedan contentas, pero eso no es lo realmente relevante“.

Hizo hincapié, además, en que “tenemos que seguir construyendo este trabajo con todos y todas, no solamente con Apruebo Dignidad. A mí me parece muy bien que, desde el Frente Amplio, apoyemos a movimiento sociales, a pueblos originarios, al colectivo socialista e Independientes No Neutrales. Para esas agrupaciones fueron nuestros votos”.

Electa “contra el voto del PC”

Por otra parte, también se refirió a los dichos del ex candidato Daniel Jadue, quien afirmó que ahora se podrían sentir “en libertad de acción” en el PC: “yo no estoy para nada de acuerdo con esa aseveración. Supongo que cada uno se hace cargo de lo que dice en redes sociales. Yo fui electa la semana pasada como coordinadora de reglamento no sólo sin el voto del Partido Comunista, sino contra el voto del Partido Comunista”.

Pese a afirmar que, a su parecer, en redes se hicieron aseveraciones falsas, cree importante seguir trabajando en conjunto y “tomar las opiniones como lo que son. No es lo que realmente importa de lo que está pasando en la Convención Constitucional”.

En vistas hacia el futuro, Álvez afirmó que se espera una división en tres subcomisiones. La primera, dirigida a la elaboración de la norma constitucional, que va a establecer cómo se va a crear la nueva Constitución; la segunda, a los órganos de la Convención y los propios convencionales; y una tercera que tendrá por fin establecer vínculos con las subcomisiones en materia de ética, probidad, descentralización, entre otras.