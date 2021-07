La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, reveló detalles tras la polémica suspensión de la primera sesión del órgano. En conversación con CNN Chile, la constituyente mapuche afirmó que durante la mañana sostuvieron una reunión con el subsecretario Pavez, quien le aseguró a la mesa directiva que todo estaba arreglado para sesionar durante la jornada. Sin embargo, al llegar al ex Congreso, constataron que “no teníamos condiciones técnicas y obviamente ninguna condición sanitaria”. “Ellos dicen que fue un error técnico, pero nosotros no lo vemos así, porque hubo momentos de preparación que ellos no consideraron. Para nosotros hay responsabilidad del gobierno, del ministro Ossa y de los funcionarios que tienen que garantizar las condiciones para que esto funcione”, sentenció la académica. “No vimos el compromiso del gobierno por hacer que esto funcione. Se ha pasado a llevar esta voluntad que dijo el gobierno tener y que le corresponde por ley, de garantizar el funcionamiento de este nuevo proceso y no lo está garantizando”, añadió, aclarando que “el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto”, ya que “está justificada la petición de renuncia a Ossa y Encina”. En esa línea, Loncon dijo que el titular de la Segpres no se ha comunicado con ella, lo que se traduce en “una negligencia política”. “No le está dando el valor y el peso que tiene la instalación de este nuevo mandato”, cerró.