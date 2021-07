La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, abordó la discusión por la petición de indulto a los denominados presos de la revuelta. En el programa Aquí Se Debate, la constituyente manifestó que dicho planteamiento “está en agenda de la convención y se colocó en el acta inaugural de la convención producto también de los problemas que hubo para instalarla (…). No podemos nosotros, que en un proceso que convoca a profundizar la democracia, se estén dando esas señales que no corresponden, porque la democracia le va a dar seguridad al trabajo que implica la convención”, sostuvo. En cuanto a los cuestionamientos por la legitimidad de esta petición por parte de la CC, Loncón afirmó que “sabemos que no hay atribuciones legales, sin embargo, nosotros tenemos un poder constituyente con el cual podemos incidir. No podemos avalar situaciones que no se condicen con la justicia y sabemos que dentro de los presos de la revuelta, hay procesos que no cumplen con los estándares de justicia, hay problemas de Derechos Humanos y pasa lo mismo con los presos mapuche en el Wallmapu”. Al ser consultada respecto de si este tema será condicionante para las funciones de la convención, enfatizó que son planteamientos que “van en paralelo, no hay un condicionamiento político de parte de nosotros. Queremos garantía política, que es distinto”, concluyó.