Este martes el Pleno de la Convención Constitucional aprobó en general las propuestas del Reglamento General, Participación Popular y Equidad Territorial, Participación y Consulta Indígena, además de las Bases, Principios y Normas de Derechos Humanos.

También se estableció que todas las normas del reglamento se zanjarán a través de mayoría simple y no por 2/3, como insistió durante semanas la bancada de Vamos Por Chile.

De esta forma, se determinó que el artículo 94, que establece un mecanismo de 2/3 para la deliberación de normas constitucionales, deberá ratificado a través de una votación por mayoría simple, cuando se vote en particular durante la próxima semana.

Al respecto se refirió la vicepresidenta adjunta de la Convención Constitucional, Elisa Giustinianovich (Lista del Pueblo), quien en conversación con CNN Chile también abordó los cuestionamientos del presidente Sebastián Piñera y analizó las últimas semanas del trabajo al interior del hemiciclo.

“Claramente que tenemos una perspectiva bastante crítica, sobre todo de las personas que venimos desde movimientos sociales, movimientos populares, donde veníamos apostando en primera instancia que sucediera la apertura que logramos el día de hoy”, señaló la convencional de la Lista del Pueblo.

En esa línea, Giustinianovich argumentó que el rechazo de su sector a los 2/3 apunta a que fue un mecanismo “impuesto en un contexto que sentíamos que no correspondía“, aludiendo al Acuerdo Por la Paz, zanjado en el Congreso durante los meses más críticos del estallido social.

La bioingeniera también enfatizó en que, pese a las críticas por su rechazo a los 2/3, tanto ella como el resto de los convencionales están hoy instalados por un mandato popular: “nosotros no estamos aquí por el Acuerdo de la Paz, estamos aquí a pesar del acuerdo”, agregando que definiciones como la paridad de género se lograron a través de movilizaciones sociales.

“Lo único que le da legitimidad, lo que le da real legitimidad al proceso, es la participación amplia, informada, incidente también de toda la ciudadanía“, agregando que los 2/3 no fueron consultados en el plebiscito por una nueva Constitución: “ese acuerdo fue zanjado a espaldas de los pueblos, por eso nosotros también lo cuestionamos”.

“Estamos apostando a una democracia plena, informada, incidente y vinculante, en el ejercicio de la participación de todos los pueblos de nuestro país y para ello no solamente estamos apostando por una disminución de este quórum supramayoritario, propio de una democracia autoritaria y tutelada, sino que también estamos apostando porque pueda incluirse un mecanismo como el plebiscito dirimente“, planteó la vicepresidenta adjunta de la CC.

Críticas del presidente Sebastián Piñera

Por otro lado, Giustinianovich también abordó los comentarios del presidente Sebastián Piñera, quien a través de un tweet señaló que “los padres tienen el deber y derecho preferente de formar y educar a sus hijos. (…) Una mayoría de Constituyentes, al no reconocer este derecho de los padres, está debilitando gravemente la familia“, aludiendo a las votaciones de hoy que no abordaban normativas para la nueva Constitución.

“Sería un poco ingenuo decir que fue una confusión. Aquí claramente había una intencionalidad, proviene de un sector que ha llamado constantemente desde hace muchísimo tiempo al rechazo de este proceso (…) y es un sector que viene entorpeciendo nuestro trabajo tanto dentro como fuera de la convención y el representa a ese sector, no lo olvidemos”, aseguró la convencional.

En esa línea, la vicepresidenta adjunta de la instancia enfatizó en que las declaraciones del mandatario fueron un acto de mala fe: “Sebastián Piñera ha instalado una mentira, porque no estamos aún discutiendo materias de fondo, solamente reglamentos de funcionamiento”

“Claramente está desinformando y la intención, a mí no me cabe duda de que hay una intencionalidad detrás de aquello, porque el presidente no tendría por qué no saber el momento que estamos viviendo acá en la Convención. Es el presidente de la República ¿Cómo no va a saber el momento dentro del calendario de la Convención que estamos viviendo?“, sentenció al respecto Giustinianovich.