“El tema tierras es el corazón del problema” y no se resolvió: Sebastián Naveillán explica voto disidente en Comisión para la Paz

Por Valentina Sánchez Cárdenas 05.05.2025 / 14:30

En entrevista con CNN Chile Radio, el comisionado comentó que votó 18 de 22 puntos del informe en contra. "Lamentablemente, el corazón del problema no fue resuelto. Por lo mismo, el resto de los puntos obviamente que los voté en contra porque no eran situaciones que me acomodaban y no estaba dispuesto a seguir avanzando", dijo.