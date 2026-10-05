Eduardo Sepúlveda por la agresión a estudiante de la UC: “¿Dónde está el repudio airado del exdirigente Gabriel Boric?”

Carolina Mingo es estudiante de cuarto año de Terapia Ocupacional. El jueves pasado fue escupida, agredida con piedras, rociada con gas pimienta y pateada por la espalda frente a la Casa Central de la UC. ¿Por qué le hicieron eso? Por sostener un lienzo contrario al paro de la Confech. Por eso, un encapuchado que iba en la marcha la golpeó y huyó. Diez estudiantes requirieron atención médica.

Hubo condenas, sí, pero varias de ellas fueron muy débiles. La vocera de la Confech habló de un “enfrentamiento entre estudiantes”, lo que es refutado por la evidencia. Hoy, en una entrevista en T13 Radio, tuvo la oportunidad de corregir sus dichos. Porque todos vimos las imágenes de cómo fueron las cosas. Pero, insólitamente, prefirió mantener su versión.

Las organizaciones que convocaron a la movilización son lideradas por dirigentes de izquierda. Por eso llama la atención el estándar distinto para repudiar agresiones hacia los suyos versus a sus adversarios políticos. Hablaron de “represión” por el uso de los carros lanzaaguas y lanzagases de Carabineros, pero, en cambio, de “enfrentamientos” en el caso de Carolina Mingo, cuando lo cierto es que a ella le vulneraron varios derechos fundamentales, como la integridad física y la libertad de expresión.

¿Dónde está el repudio airado del exdirigente Gabriel Boric, defendiendo a estudiantes que salen a la calle pacíficamente a expresar sus puntos de vista, como Carolina Mingo? ¿Dónde está la queja de organizaciones feministas al ver cómo un hombre encapuchado ataca por la espalda a una muchacha desarmada?

Carolina Mingo ha pedido que no se haga la vista gorda con este asunto. Es lo mínimo. El estallido del 18 de octubre de 2019 estuvo lleno de vista gorda antes, durante y después. Porque los derechos fundamentales protegen a todos o a nadie.