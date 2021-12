En una nueva edición de Aquí Se Debate, los parlamentarios Gabriel Silber (DC), Maya Fernández (PS), Camilo Durán (RN) y la vocera de la candidatura de José Antonio Kast, Macarena Santelices, reflexionaron sobre la importancia que tendrá el voto femenino en la segunda vuelta presidencial.

A partir de esto, discutieron sobre el rol de la mujer en ambas campañas. Aquí Santelices aprovechó de enfatizar el mensaje que entregó el abanderado del Frente Social Cristiano, donde afirmó que no eliminará el Ministerio de la Mujer.

“Se instaló el mito que José Antonio iba a desaparecer el Ministerio de la Mujer y el siempre habló de unificar ministerios. Podemos escuchar el mensaje que le dio José Antonio a todas las mujeres porque las mujeres son víctimas de violencia en nuestro país y él tuvo esta grandeza de decir que el ministerio no va a desaparecer“, aclaró.

Ante esto, la diputada socialista, expresó que esto es importante para no retroceder en políticas públicas que beneficien a las mujeres.

“Es importante para las mujeres no quieren más violencia. La violencia es brutal y no podemos retroceder. Yo creo que los mensajes deben ser muy claros. Han sido luchas por años de grandes mujeres. Y escuchamos mensajes machistas y misóginos que no corresponde, Y si el candidato Kast dice que recoge las voces de las mujeres que queremos más derechos, perfecto no tengo problema con eso. Pero hay que ser muy claro”, aseguró.

Por su parte el diputado Morán señaló que las acciones de José Antonio Kast han servido para desmitificar dichos del candidato en esta materia.

“Las tres últimas incorporaciones del comando de José Antonio Kast, son Paula Daza, Evelyn Matthei, líderes que han demostrado y han tenido capacidad de liderazgo en los últimos años, y se unen al comando para desmitificar estas caricaturas que han surgido respecto a José Antonio Kast sobre las mujeres“, sostuvo.

Por último, el parlamentario de la Democracia Cristiana, evidenció que estas luchas están en la campaña de Gabriel Boric. “El ADN del comando, aparte de tener a Izkia Siches, es que adscribe a todos los movimientos feministas, disidencias sexuales y eso parte de del ADN de esta candidatura. En consecuencia, las mujeres se ven reflejadas en esta plataforma presidencial”, concluyó.