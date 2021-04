Una vez conocida la lista de candidatos a la Convención Constitucional comenzó la búsqueda de los historiales de los distintos postulantes, como sus trabajos anteriores, comentarios en redes o funciones en algún gobierno.

La doctora María Luisa Cordero, candidata por el distrito 12, se refirió sobre dos de sus polémicos dichos: uno por el que la llamaron clasista y otro en el que relativizaba la violencia de género.

El primero fue en 2013 cuando la ahora candidata defendió el sistema de voto censitario en entrevista con la Comunidad RN, el que se remonta al siglo XVIII y básicamente establece que una parte de la población que cumpla ciertos requisitos de tipo económicos, sociales y/o educacionales pueden participar de elecciones populares.

“El voto de una persona como yo, que tiene una profesión universitaria, que ha trabajado en hospitales públicos -me he desempeñado con los pobres- no va a valer lo mismo que el voto de mi Bertita, que es mi asesora del hogar“, dijo en esa intervención.

En Aquí Se Debate la especialista en psiquiatría afirmó estar arrepentida de dichos comentarios, pues “fue una exageración”. Aunque señala que es necesario “algo, alguna gotita, aunque sea un extracto de un nanogramo de censitarismo en los votos”.

Por otro lado, no se retractó de otro de sus dichos. Fue en 2017 cuando se revelaron las acusaciones de agresiones de parte de Camilo “Tea Time” Castaldi y Valentina Henríquez, quien denunciaba violencia física y psicológica de parte del músico.

En su programa de la radio El Conquistador la doctora sorprendió a sus auditores con frases que sabía generarían reacciones, pues incluso advirtió que las diría “arriesgando que me den como bombo en fiesta las feministas fanáticas“.

“Ella tiene un trastorno limítrofe de la personalidad y tiene un lado sadomasoquista esa muchacha. Le gusta el combo. (…) La relación entre Castaldi y Henríquez era tóxica sadomasoquista. Ella se calienta cuando le pegan“, dijo la especialista.

Sobre estas palabras titubeó, señalando que en realidad no se arrepiente pues se trataba de “un comentario gracioso” que le compartía a un colega radial. “No entendía lo que era el sadomasoquismo. Yo, como buena hija de español soy un poco sanguínea, le dije ‘es cuando la mujer se calienta, o el hombre, con los chopazos‘. Fue todo lo que dije”, afirmó Cordero.

Además, señaló que siempre bromea y que tras haber “trabajado tanto por mi sexo, que de repente que me pegue una bromita, las mujeres me lo perdonan“.

Por el contrario, la candidata a convencional criticó que se ponga el foco en los femicidios y no “para enseñarle a las mujeres a tener mejor ojo para elegir las parejas, para saber dónde parar una relación”.

“Se llenan la boca con la violencia de género, y ¿qué estamos haciendo para que las mujeres tengan mejor ojo para elegir parejas? Porque mucha gente que se busca pareja trae déficit afectivos de la infancia”, agregó la doctora.