La directora nacional del Sename, Rosario Martínez, se refirió a lo ocurrido en la Residencia Familiar Carlos Antúnez, en Providencia, donde un video dejó registro del llanto de un menor de edad, hecho que es investigado como denuncia de posible maltrato.

En entrevista con CNN Chile, Martínez calificó el video como “desgarrador”, asegurando que hay un proceso de investigación interna en curso para esclarecer lo ocurrido y que han puesto a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes del caso.

Asimismo, indicó que el menor de 13 años “se encuentra en buen estado de salud, tanto física como mental. No está mayormente afectado. No se observan daños. No se encuentra en ningún riesgo”.

Consultada por el manejo de la situación, la directora señaló que los equipos están capacitados con respecto al protocolo de descompensaciones conductuales críticas de los menores. Sin embargo, reconoció que “siempre podemos capacitar más”.

“El personal tiene las competencias para manejar estas contingencias y en este episodio dos equipos intervinieron para ayudar al menor a contenerse”, explicó, aclarando que las descompensaciones son “bastante más regulares de lo que la gente puede pensar”.

“Estamos hablando de niños que han sido vulnerados en sus derechos, que tienen traumas severos previos y su proceso reparatorio es de una intensidad tal que genera problemas conductuales”, sostuvo.

En tanto, comentó que tras la investigación del Ministerio Público se determinará la continuidad de los funcionarios implicados en el recinto y condenó cualquier acto de violencia.

“La violencia hacia un menor no es algo que esté protocolarizado por nosotros. No vamos a tolerar nunca uso de fuerza o violencia contra un niño de la red. Esto no se permite y está estrictamente prohibido en nuestro protocolo”, cerró.