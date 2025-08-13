Prefijos únicos: Comienza a regir la norma para llamadas telefónicas de spam o no deseadas

La norma impulsada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones permitirá a las personas reconocer cuándo una llamada es spam. La iniciativa tiene como objetivo promover la seguridad digital.

A partir de este miércoles 13 de agosto, todas las llamadas comerciales realizadas por vía telefónica en Chile deberán incluir un prefijo que identifique su naturaleza:

600: llamadas solicitadas por el cliente.

809: llamadas no solicitadas, como campañas de promoción y ventas.

La medida, impulsada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), busca entregar mayor transparencia y protección al consumidor, permitiendo que las personas identifiquen desde el primer momento el tipo de comunicación que reciben.

Hoy comienza a regir la norma de la numeración especial que permitirá reconocer cuándo una llamada es spam. El prefijo 600 será para llamadas comerciales esperadas y el 809 para aquellas no solicitadas. pic.twitter.com/1G79v85Cbt — Subsecretaría de Telecomunicaciones (@subtel_chile) August 13, 2025

Impacto para las empresas

De acuerdo con David Iacobucci, gerente general de Redvoiss, esta regulación afecta directamente a las compañías que realizan campañas publicitarias telefónicas para promocionar o vender sus productos y servicios.

“El plazo oficial para implementar los cambios venció el 7 de agosto de 2025, lo que implicó la adaptación de las centrales telefónicas y plataformas de llamadas automatizadas para diferenciar ambos tipos de comunicación”, explicó.

El ejecutivo agregó que este cambio va más allá del cumplimiento legal: “No se trata sólo de cumplir la ley, sino de construir relaciones más transparentes y efectivas con los clientes. Las compañías deben adaptarse a este cambio en un contexto de mercado con consumidores cada vez más exigentes”.

Lee también:Autoridades presentan prefijo único para que usuarios puedan identificar llamadas comerciales y evitar spam

Recomendaciones para las empresas

Revisar las políticas de privacidad y los mecanismos de captación de datos.

Verificar que las herramientas telefónicas soporten los nuevos prefijos.

Evaluar la operación si se utilizan contact centers internacionales.

Capacitar al personal en gestión ética de datos y cumplimiento normativo.

Un cambio en un contexto de mayores exigencias legales

Esta medida se enmarca en un escenario de fortalecimiento de las normativas de protección al consumidor y se suma a la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales, que entrará en vigencia en diciembre de 2026.

Entre sus principales exigencias destacan:

Consentimiento explícito para el uso de datos.

Derecho a la portabilidad de la información.

Multas de hasta 20.000 UTM por cada incumplimiento.