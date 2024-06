Directora del INDH admite “error” al no observar el panorama político ante querella contra Desbordes

En entrevista con Tolerancia Cero, Consuelo Contreras dijo que "no se tocó en ningún punto" la candidatura de Desbordes a la alcaldía de Santiago. "En la sesión pasada vimos que habíamos cometido un error en no ampliar una visión a una cuestión más política porque no estaba en nuestro radar, para nada", explicó.