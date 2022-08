A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto (PPD), sostuvo que se debe descartar “categóricamente” la idea de que exista una sola coalición de gobierno.

En entrevista con CNN Chile, el parlamentario sostuvo que sus dichos son “una convicción personal” y no una consecuencia de las declaraciones del ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson.

“Doy por superada la polémica del ministro Jackson, ya que él se retractó, pidió las disculpas del caso y las aceptamos. Mi comentario sobre que hay que descartar la posibilidad de avanzar hacia una nueva coalición es una convicción personal respecto de la estrategia política que debemos tener como Gobierno”, señaló.

Soto recalcó que “no es conveniente ni para el Gobierno ni para el país que Socialismo Democrático se diluya en el proyecto político de Apruebo Dignidad, debido a que necesitamos diversidad y una base social y política lo más amplia posible”.

La idea de 1 sola coalición hay que descartarla categóricamente. El deber del socialismo democrático es reconstruir y modernizar la centro izquierda con mirada de futuro, menos ideologizada y con más sentido común. Un país polarizado necesita un dique al populismo y los extremos. — Raul Soto Diputado (@Raul_Soto1) August 4, 2022

“Lo mejor hoy día, en vez de estar tratando de forzar una sola coalición, es reconocer nuestras diferencias y, a partir de ahí, coordinarnos mejor en función de objetivos comunes (…). Hay que terminar de consolidar las dos coaliciones para que desde ahí colaboremos”, añadió.

“Tratar de no dividir”

El diputado valoró las disculpas del ministro Jackson, pero afirmó que “hay que cuidarse más, desde ambos lados, tratar de no dividir y, por el contrario, unir (…). Estamos en tiempos muy complejos donde requerimos las voluntades de todas las generaciones, visiones y experiencias políticas para sacar el desafío de este gobierno y de este país adelante, o de lo contrario va a ser muy difícil”.

“Ese tipo de declaraciones no contribuyen ni ayudan en nada y yo pediría que no tengamos más errores no forzados de los ministros, donde tienen que andar pidiendo disculpas prácticamente día por medio”, cerró.