Diputado Moreno (REP) se abre a discutir tiempo de extensión del nuevo estado de excepción “si es que alguien considera un exceso esto”

El diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, aseguró estar abierto al diálogo respecto de ciertos reparos del oficialismo a la reforma de seguridad del presidente José Antonio Kast.

Moreno aseguró en CNN Prime que la propuesta del Ejecutivo en materia de seguridad es “una reforma absolutamente necesaria”.

#CNNPrime | Benjamín Moreno, diputado y jefe de la bancada del Partido Republicano, por reforma constitucional para seguridad: “Es absolutamente necesaria@tv_monica

💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/RamQdBHdnf — CNN Chile (@CNNChile) August 20, 2026

“Hoy día estamos frente a una realidad que es muy compleja (…) Tenemos crimen organizado que es transnacional, que son verdaderos estados paralelos y que no basta con que nosotros hagamos lo mismo que se venía haciendo de una mejor manera“, sostuvo.

En esa línea, afirmó que “en términos generales” suscribe la reforma de seguridad. “Después podemos entrar en el debate si es que alguna de las leyes que se habilita, que son de quórum calificado, hasta dónde tiene que llegar”, agregó.

Al ser consultado por la propuesta del régimen carcelario incluida en la reforma de seguridad, que significaría que un juez no pueda revisar recursos de amparo o protección de los reos, planteó sus reparos argumentando que en casos de crimen organizado “tiene que prevalecer la instrucción de gendarmería”.

“Una cosa es revisar y otra cosa es que, en casos justificados de crimen organizado y terrorismo, Gendarmería tenga las atribuciones y puedan ser intervenidas por jueces que dicen, ‘mire, este pobre angelito, la familia va a quedar más lejos de ir a verlo’. Bueno, ese pobre angelito era una persona que puede estar condenada porque (…) mató a 20 personas, porque asesinó a un carabinero”, criticó.

“Si es que nosotros le vamos a entregar la facultad a los carabineros para que impongan el orden público y tenemos un problema con seguridad pública y orden público, está más que justificado que en ese régimen carcelario especial, en el que estamos hablando de personas que están condenadas por crimen organizado y por terrorismo, gendarmería pueda hacer uso de sus facultades“, añadió.

También respaldó el nuevo estado de excepción propuesto, pero respecto de la posible extensión de hasta 8 meses de este sin control del Congreso, afirmó que está “abierto a discutir, si es que algunos consideran excesivo o no esto”.

Esta es una postura que comparte ante las medidas que se impondrían con esta nueva facultad, las cuales permitirían que se intercepten comunicaciones y se requisen bienes.

“Si quieren discutir que acá se requiere quizás tener a un juez al lado para las interceptaciones, bienvenido sea, discutámoslo, pero discutámoslo de buena fe, porque aquí nadie quiere ir a plantear un estado de excepción en un barrio donde no pasa nada. Tú planteas un estado de excepción por seguridad pública, porque tú tienes un barrio donde funciona un verdadero estado paralelo”, indicó.

Revisa la entrevista completa