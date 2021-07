El próximo 21 de agosto se realizará la consulta ciudadana de Unidad Constituyente (Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, Partido Radical, Partido por la Democracia y Ciudadanos) y el Partido Liberal–Nuevo Trato para definir a su candidata o candidato presidencial del conglomerado. La última en definir su participación fue la senadora Yasna Provoste, la carta de la DC y la mejor posicionada del bloque en las encuestas.

El diputado del partido, Matías Walker, conversó con CNN Chile sobre la candidatura de la ex ministra de Educación y aseguró que este fue el remezón que necesitaban para definifr a su carta a La Moneda.

“Hay que destacar que dos días después que Yasna Provoste anunciara su candidatura y le pide a los partidos un acuerdo, ahí se logró una madurez que no vimos antes. No vamos a poder combatir con las primarias legales, pero así los candidatos van a poder debatir ideas y la centroizquieda va a poder ofrecer algo que siempre ha hecho: una garantía de gobernabilidad“, planteó.

Sobre la importancia de la senadora en la política nacional y su desempeño como ministra de educación, Walker afirmó que “Yasna va a tener que responder por muchas cosas. Como cuando ejerció el cargo de ministra y siempre propuso el fin al lucro y se la jugó por esto. Y siempre tuvo el carácter para poder decir las cosas de frente, pero también la tranquilidad para poder buscar acuerdos. Como para poder lograr el IFE Universal y el Bono Pyme que se le logró”.

El diputado, también, explicó que van a apuntar a los votantes que no participaron en las últimas primarias legales organizadas por el Servel. “Yo no quiero desconocer el triunfo de Gabriel (Boric), pero yo creo que tuvo mucho voto prestado de la centroizquierda que no va a volver a votar por él en noviembre. Hay tres millones de personas que no se sintieron atraídos por Apruebo Dignidad y Chile Vamos, las cuales se van a inclinar por nuestra candidata”.

Cuatro retiro de ahorros previsionales

A raíz de la discusión sobre un posible cuarto retiro de los ahorros previsionales, el parlamentario señaló que existe un escenario diferente de cuando se aprobaron los anteriores. “Cuando puse en tabla los dos primeros proyectos de retiros las circunstancias eran distintas. Estábamos buscando en marzo una renta para enfrentar la pandemia, pero ya sabemos lo que pasó. El entonces ministro Sichel propuso un IFE de 60 mil pesos y eso nos llevó a buscar otra salida”.

Sin embargo, Walker expuso cuál sería su condición para evitar esta medida. “La discusión va a estar en función a lo que pase con el IFE universal. Nosotros le dimos la capacidad al presidente Piñera de poder extenderlo hasta fin de año y espero que eso ocurra, y así sea innecesario realizar un cuarto retiro. No es lo ideal que los trabajadores paguen con sus ahorros los costos de una pandemia, pero si el gobierno no da esta solución, tendremos que hacerlo“.