Sigue el debate respecto a la decisión del Gobierno de no decretar estado de excepción constitucional en la Región de Los Ríos. Desde el Ejecutivo aseguraron que van a reforzar la seguridad a través de medidas específicas para la región, como por ejemplo, la instalación de puntos de control.

El diputado del Partido Socialista (PS) por la Región de Los Ríos, Marcos Ilabaca, conversó con CNN Chile y manifestó que las próximas implementaciones en materia de seguridad “van a ayudar, pero no son suficientes“.

“El Gobierno, atendiendo a lo que las autoridades locales le señalaron, decidió no decretar estado de excepción para Los Ríos. Yo creo que el solo estado de excepción en ningún caso va a hacer disminuir estos hechos delictuales que están ocurriendo en la Macrozona Sur”, comentó.

Lee también: UDI por retiro voluntario de Carabineros: “Es el resultado del nulo respaldo político del Gobierno”

En ese sentido, el diputado reflexionó: “Yo no creo que corresponda un estado de excepción acotado y lo que le he pedido al Gobierno es que no para dejar contentos a algunos de los nuestros, le ponga este apellido”.

“Donde tenemos la falencia es que no hemos sido capaces de determinar, controlar, identificar y detener a los delincuentes. El Estado tiene que revisar cómo están los procesos investigativos y ver cómo mejorar la ley de inteligencia y la capacidad técnica de las policías”, añadió.

Respecto al retiro voluntario de 700 carabineros, el diputado cree que “es una situación preocupante, tenemos un caldo que cada vez se está poniendo más complejo y cada vez tiene más ingredientes y eso hace un nido especial para que la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado comiencen a generar más acciones”.