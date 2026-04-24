Diputado Barrera califica Plan de Reconstrucción como “peligroso”: “Hay temas de esta propuesta que no son negociables”

El diputado y miembro de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, abordó este viernes el Plan de Reconstrucción, cuestionando tanto su contenido como la forma en que se está tramitando la iniciativa en el Congreso.

En conversación con CNN Prime, el parlamentario se refirió primero al acuerdo alcanzado entre el Partido de la Gente (PDG) y el Ejecutivo, asegurando que, si bien el partido tiene autonomía para alcanzar acuerdos políticos, existen aspectos del proyecto que considera “innegociables”.

“No nos pareció; sin embargo, ellos tienen la independencia de hacer los acuerdos que les parezcan, pero hay temas sobre el contenido de esta propuesta que no son negociables”, afirmó, advirtiendo además que lo logrado por la colectividad es “mínimo” frente a los riesgos que, a su juicio, implican otras normas aún en discusión.

Barrera expresó preocupación por el contenido tributario del plan: “La rebaja del impuesto corporativo, la eliminación de las contribuciones de los mayores de 65 sin colocar límites, lo cual lo deja completamente abierto, beneficiando a gente que puede pagar, la más rica de Chile, son iniciativas peligrosas para la economía porque el país va a dejar de recaudar más de 3 mil millones de dólares“.

“Es peligroso, más aún cuando quieren instalar este artículo de la invariabilidad tributaria que es por 25 años, algo nunca antes visto”, añadió.

En esa línea, también cuestionó las proyecciones del Ejecutivo sobre el impacto económico del proyecto.

El diputado recordó declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la Comisión de Hacienda, señalando que no existen garantías respecto del cumplimiento de metas como la creación de empleo.

“Por lo tanto, vamos a disminuir el presupuesto de la Nación, que va a afectar a todos los chilenos, por una suposición de algo que dicen que puede pasar, pero que no ha pasado”, agregó.

Otro de los puntos que criticó fue el oficio del Ministerio de Hacienda, que propone una eventual revisión de programas del Ministerio de Educación, entre ellos algunos vinculados a alimentación escolar, en el marco del proceso de elaboración del presupuesto, que calificó como especialmente delicada.

“La propuesta de la alimentación es lo más trágico. Si bien es una sugerencia, no sabemos cuál es el método de evaluación para sugerir que se termine un programa de alimentación que, en la mayoría de los sectores más populares, es el único alimento que tienen los niños durante el día. Pensar o sugerir siquiera que eso se tiene que eliminar es gravísimo“, sostuvo.

En ese contexto, Barrera advirtió además que el diseño actual del proyecto estaría desplazando urgencias inmediatas del país hacia debates de mayor alcance estructural.

“Se va a retrasar lo urgente por otras cosas que son un debate mucho más amplio y eso lo encontramos irresponsable”, señaló, adelantando que desde su sector insistirán en que la iniciativa sea dividida para su discusión.