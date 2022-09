El diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, conversó con CNN Chile sobre los diálogos de cara a un nuevo proceso constituyente y adelantó parte de los márgenes que manejan al interior de su partido respecto al mecanismo de elaboración de un nuevo proceso constituyente. “Lo que uno escucha es que necesitamos un proceso que de tranquilidad y seguridades, y eso pasa por tres grandes cosas: que no sea un nuevo paréntesis institucional (…) la segunda seguridad que quieren los chilenos es que no volvamos a abrir un proceso refundacional, que hayan cosas en las que ya hay consenso, que Chile es una sola nación, que queremos un estado social y democrático de derecho, que tengamos tres poderes del Estado (…) otra certeza que los chilenos nos piden es que no abramos la hoja en blanco otra vez”