El día lunes la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo que presentó el ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, por lo que el general en retiro deberá declarar en la oficina de la ministra Rutherford sin la presencia de su abogado.

Sin embargo, Juan Carlos Manríquez, defensor del ex alto mando, confirmó a CNN Chile que este martes presentaron un recurso de suspensión ante el Tribunal Constitucional (TC).

Pese a confirmar que tras la determinación del máximo tribunal, Martínez acudirá a declarar, el abogado no descartó que de acogerse el recurso presentado este martes, su representado no acuda a declarar. Aunque advirtió que “el TC también podría decir que debe hacerlo con asistencia letrada en el tribunal”.

Al ser consultado sobre si Martínez recibió dinero de vuelta por pasajes del Ejército, el defensor descartó que haya sido así en algunas de las otras aristas que se están investigando. Aún así, señaló que “sí hay un depósito personal porque le calcularon erróneamente un viático de un viaje que devolvió“.

Asimismo, negó “categóricamente” la posibilidad de que el ex comandante en jefe haya realizado algún viaje junto a su esposa utilizando recursos destinados a los fondos reservados de la institución castrense.

“¿Si el viajo con su señora fuera lo márgenes permitidos y llevando un invitado que no debía? De los antecedentes que conozco, mi respuesta es no”, enfatizó.

Sobre si Ricardo Martínez utilizó los gastos reservados para cualquier actividad no permitida, aseveró que “dado que mi labor se ha dedicado a otro punto, yo no le puedo decir que si o que no (…) Lo que sí puedo decir que dinero de gastos reservados en beneficio propio que yo pudiera ver hasta ahora, no”.

“Si se va a investigar al general Martínez por supuesto aumento injustificado de su patrimonio, corrupción o lavado de activos esa investigación no va a llegar a nada”, concluyó.