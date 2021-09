Continúa el debate respecto al proyecto que permitiría un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, el cual se votará el próximo 22 de septiembre en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Para profundizar sobre este tema, Rafael Cavada conversó en CNN Chile con los parlamentarios Alexis Sepúlveda (PR) y Tomás Fuentes (RN) sobre sus posturas respecto a este nueva extracción de los fondos previsionales.

El diputado Tomás Fuentes aseguró que se está buscando acercar la votación lo más posible a las elecciones. Esto significaría “que algunos parlamentarios -producto de la presión electoral- tengan que verse en la obligación de aprobar algo que incluso algunos habían señalado que no estaban de acuerdo“.

En cambio, Alexis Sepúlveda destacó que “para poder aprobar los tres anteriores retiros, hubiera sido imposible con los votos de la oposición; se requerían guarismos mayores”.

“Por lo tanto, en cada una de las votaciones -tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado- hemos contado permanentemente con votos oficialistas“, agregó.

Eso sí, el parlamentario del Partido Radical comparte que no es bueno el retraso de la votación y que se acerque en demasía a las elecciones parlamentarias, asegurando que “eso no suena bien, no se ve bien y por lo tanto, yo le pediría a los integrantes de esta comisión que este proyecto se pueda ver de manera rápida después de la semana distrital”.

Frente a las críticas a los diputados del oficialismo respecto a una posible aprobación del proyecto, Fuentes enfatizó que se está tratando el tema como si fuera blanco y negro. Además, aclaró que votó a favor del tercer retiro en desmedro de las tardías ayudas que entregó el Gobierno durante la pandemia.

“Cómo no voy a estar de acuerdo en votar a favor de un retiro cuando un gobierno llegaba tarde y no teníamos el IFE Universal o ese ingreso, ayuda que tenemos hoy día”, dijo.

Por su parte, el diputado Sepúlveda aseguró que hoy “existe el convencimiento en la gente de que sus ahorros previsionales en sus cuentas individuales no rentan lo que esperan y no ven mayor proyección de futuro en ellos”.

De acuerdo al parlamentario, los retiros también se han generado debido a las bajas expectativas que tiene la gente en torno a la gestión de las AFP en las pensiones en Chile.

“Las personas sienten que es mejor retirar ese dinero hoy, hacer las inversiones, solucionar los problemas que tienen, pagar sus deudas versus a seguir manteniéndolas en sus cuentas individuales”, expuso Sepúlveda.