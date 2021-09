Días complejos vive la Convención Constitucional tras la revelación del convencional Rodrigo Rojas Vade, quien admitió que no tenía cáncer, y las críticas a la mesa directiva por parte de los representantes de pueblos originarios debido a la decisión de votar las normas del reglamento de consulta indígena con un quórum de 2/3

En entrevista con Rafael Cavada en CNN Chile, el constituyente Jorge Baradit (IND) aseguró que a la Convención “no se le puede evaluar por una semana ni por dos hechos puntuales, por lo graves que pudieran ser”.

Además, enfatizó en que la instancia está “bajo acoso, bajo asedio desde dentro y desde fuera“. “No hay que desconocer que hay alrededor de 10 personas que están (dentro de la Convención) con el objetivo específico y evidente de sabotear lo que está pasando“, dijo.

Baradit también hizo hincapié en los “errores personales y grupales” que se han cometido dentro de la propia Convención.

“Hemos cometido errores personales y también grupales, que yo le pido a la gente que entienda, investigue y no se quede solo con los titulares. Es un gran trabajo el que se ha hecho y por lo menos me siento muy orgulloso de lo que ha ocurrido. No obstante, han pasado estos dos detalles”, afirmó.

Sobre el caso de Rodrigo Rojas, el convencional señaló que “no pone en cuestión la credibilidad de la Convención, pone en cuestión la credibilidad de Rodrigo Rojas Vade”.

“La Convención no tenía cómo filtrar, cómo fiscalizar, cómo interrogar, ni cómo darse cuenta de lo que estaba pasando en la vida personal de Rojas Vade, no tiene herramientas para eso”, comentó.

Por su parte, el convencional constituyente Luis Mayol (RN) manifestó que la Convención se encuentra en sus semanas más importantes, debido a que “estamos rayando la cancha y aclarando ciertos problemas de interpretación para entrar de lleno al encargo que nos hizo la ciudadanía, que es redactar una nueva Constitución”.

Frente a lo ocurrido en las últimos días, Mayol cree que “los avances pudieron haber sido más rápidos si nosotros no nos hubiésemos salido de cuál fue el encargo constitucional“, criticando abiertamente algunas decisiones que tomó la mesa directiva, como la creación de las vicepresidencias y la declaración sobre los “presos políticos”.

“Ese tipo de cosas fueron desperfilando y desacreditando un poco la actuación de la Convención“, agregó.

“Redactar una Constitución es súper importante, supone que esto es lo que va a arreglar y normar la vida de nuestras próximas dos generaciones“, concluyó el constituyente.