Adolescente de 15 años muere baleado en Melipilla mientras viajaba en taxi: conductor resultó herido

Un desconocido abrió fuego contra un taxi en Melipilla, provocando la muerte de un adolescente de 15 años y dejando herido al conductor. La PDI investiga el ataque para establecer el móvil y dar con el responsable.

Un adolescente de 15 años murió la noche de este domingo tras recibir varios disparos mientras viajaba como pasajero en un taxi en Melipilla, Región Metropolitana. El conductor del vehículo también resultó herido en el ataque.

Según informó el fiscal del grupo ECOH, Jorge Cáceres, “un sujeto disparó en reiteradas ocasiones contra el vehículo, al menos siete u ocho veces, causando la muerte del pasajero y una lesión por proyectil balístico al conductor”.

Pese a la gravedad de las heridas, el chofer logró llegar por sus propios medios a un centro asistencial junto a la víctima, donde se constató su fallecimiento, y dio aviso a las policías sobre lo ocurrido.

El Ministerio Público instruyó que la PDI, a través de la Brigada de Homicidios, quedara a cargo de las diligencias investigativas. Se están revisando grabaciones de cámaras de seguridad para esclarecer el ataque y establecer el móvil.