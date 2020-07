El senador Alfonso de Urresti (PS) cuestionó en duros términos el manejo de los ahorros previsionales realizado durante las últimas décadas por las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“Si algo ha quedado en evidencia en el debate del 10%, es que es una estafa piramidal, más de 5 millones de chilenos no tienen más de $10 millones en su cuenta de AFP, lo que hace un pensión irrisoria”, sostuvo el parlamentario en entrevista con CNN Chile.

En la misma línea, expresó que “las AFP se convirtieron en recaudadoras, pero no en administradoras de fondos de pensiones, cuando todo el mundo creyó que constituirían un sistema de seguridad social”.

Junto a esto, argumentó que en las aseguradoras “se fue acumulando dinero, se trabajó con las empresas de AFP en sus inversiones y al momento de entregar las pensiones, dicen los recursos no son suficientes. ¿Eso no es una estafa piramidal? ¿Eso no es un faltar al propósito genuino que es administrar los fondos para entregar pensiones dignas, suficientes? Se pone en evidencia su absoluta incapacidad de otorgar pensiones“.

Es por lo anterior que el senador destacó que “hay que acelerar la transición para tener un nuevo sistema, un sistema mixto, un sistema que resguarde a todos lo chilenos“.

De Urresti agregó que las AFP “consolidaron un mercado financiero, mas no un sistema de seguridad social” y concluyó que “este es el comienzo del fin del sistema que claramente fracasó y hay que construir un sistema solidario, mixto, distinto al de las AFP”.

“Erosiona la credibilidad”

El senador socialista también se refirió a la polémica entorno al futuro de los alcaldes en las próximas elecciones municipales. Esto porque desde el gobierno se estaría apoyando una interpretación de la ley de reelección de autoridades públicas que apunta que podrían volver a ser electos quienes cumplan los tres períodos, pero en una distinta comuna.

Es por esto que el legislador calificó como “irresponsables” las palabras del subsecretario de Desarrollo Regional, Juan Manuel Masferrer, quien aseveró que los alcaldes podrían competir por otra municipalidad.

“La limitación se aplica al cargo, independiente del territorio en el que se ejerza”, advirtió el también presidente de la Comisión de Constitución del Senado, quien sumó que “no tratemos de trampear y buscar subterfugios a este proyecto”.

“Si uno quiere buscarle la quinta pata al gato puede señalar que no hay una norma expresa que lo prohíbe, pero en la discusión, en las actas, en la información claramente lo hemos señalado así“, subrayó.

Incluso manifestó que la postura de la autoridad “me parece nociva para la democracia y erosiona al credibilidad de quienes quieran hacerlo”.

Elecciones a la vista

Consultado por el panorama de la oposición para las futura elecciones presidencias, indicó que “es inadmisible estar hablando de candidatura presidenciales hoy”.

“Quien se esté proponiendo de candidato y candidata… es no entender cuál es la prioridad del país“, sostuvo.

Eso sí, dijo que una vez se supere la pandemia, “espero que exista un candidato del arco más amplio de la oposición”, aunque en materia de elecciones, “el plebiscito (por una nueva Constitución) es la madre de todas las batallas”.