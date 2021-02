La subsecretaria de Salud, Paula Daza, salió al paso de los cuestionamientos que apuntan a un cambio en la calendarización de la vacunación para las personas con comorbilidades, críticas que descartó indicando que no se han realizado modificaciones.

En entrevista con CNN Chile, la autoridad sanitaria declaró que “no hemos hecho ningún cambio en la calendarización, recién publicamos la calendarización de estas dos semanas hace unos días atrás”.

A lo anterior recordó que las personas que se vacunarán a partir del 8 de marzo son los enfermos crónicos de menos de 60 años y aseveró que los mayores de 65 con comorbilidades, que son quienes presentan mayores riesgos con el COVID-19, ya recibieron la primera de las dos dosis.

“Siempre hemos priorizado el criterio del riesgo sanitario, quienes son las personas que tiene el riesgo de enfermar más gravemente y de fallecer”, añadió.

Lee también: DEIS: Ya han sido vacunadas más de 37 mil personas que no son grupos de riesgo

Por otra parte, Daza adelantó que “a mediados de marzo vamos a llegar a 3 millones de personas con las dos dosis“.

Esto porque, sostuvo, “alcanzar 5 millones de personas al 30 de marzo es una meta que nos habíamos propuesto, es muy desafiante, muy difícil“, sin embargo, “estamos viendo que vamos a ser capaces de llegar a esos 5 millones de personas durante el primer trimestre“.

Junto a esto, precisó que “lo que sí hemos hecho es que hemos aplazado algo el calendario, porque hemos visto que las personas mayores de 65 años esta semana vamos a alcanzar cerca de 70%, la próxima semana queremos que alcanzar al menos el 80%, ojalá el 100%, de todas las personas de más de 65 años, pero si alcanzamos el 80% es muy importante porque es el grupo de mayor riesgo”.

Es por lo anterior que es la subsecretaria dice esperar que se concentra la acción entre este grupo y el de los profesores. Sobre este último grupo, dijo que en total son alrededor de 550 mil, de los que 200 mil espera se puedan inocular la próxima semana y el resto la subsiguiente. “De seguir así, a partir del 10 de marzo, vamos a tener el total de profesores, que esperamos se vacunen, vacunados con la primera dosis“, adelantó.

Grupos con enfermedades crónicas

Consultada por las 37 mil personas que ya recibieron la primera vacuna, pero no pertenecen a los grupos establecidos en el calendario, Daza indicó que “al conversar con los sermis, se han vacunado personas jóvenes que han acompañado a un adultos mayor y son a veces cuidadores que no están en ninguna categoría, y cuando no están en una categoría los ponen como personas sanas. No quiero decir que todos sean cuidadores”, pero hay casos en esta línea. Situaciones que calificó como “actos de buena fe”.

Lee también: Este viernes es el turno de las personas de 65 años: Revisa el cronograma de vacunación acá

Finalmente, expresó que “nos preocupa que no se respete el calendario porque las vacunas llegan de poco, paulatinamente, y a media que tengamos las dosis para estos grupos prioritarios, vamos a poder seguir vacunando. Si cada uno hace su calendario propio, podemos dejar de vacunar a aquellas personas que están en el grupo prioritario“.

“Cuando definamos las enfermedades crónicas, vamos a partir con las personas que tienen mayor edad menores de 60 años y que además tengan una enfermedad crónica. En la medida que vayamos disponiendo de más vacunas, vamos a ir avanzando con aquellas personas que tengan enfermedades crónicas y son más jóvenes”, concluyó.