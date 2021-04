Esta semana se dio conocer el tradicional ranking de la revista Forbes, donde se confirmó que Iris Fontbona y su familia (74º) son los chilenos que ocupan el primer puesto a nivel nacional entre los más ricos.

La viuda de Andrónico Luksic Abaroa alcanzó este año una fortuna de US$ 23.300 millones, lo que representa un aumento de US$ 12.500 millones. Fontbona es la única posicionada en el Top 100 y la décima mujer más rica en el mundo.

En el listado chileno le sigue el controlador de SQM, Julio Ponce Lerou (705º), con US$ 4.100 millones, mientras hace un año tenía un patrimonio de US$ 1.700 millones. En tercer lugar figura Horst Paulmann (fundador de Cencosud) y familia (925º), con US$ 3.300 millones, mientras que en cuarto lugar figura el presidente Sebastián Piñera y su familia (1.064º), quienes incrementaron su fortuna en US$ 300 millones, alcanzando US$ 2.900 millones.

Lee también: FMI propone un impuesto temporal a ricos para financiar necesidades derivadas de la pandemia

En un nuevo capítulo de Tolerancia Cero, Daniel Matamala abordó este tema con un ejemplo: “Por un lado, la familia Luksic ha aumentado su riqueza en 12.500 millones de dólares en este año de pandemia. Por otro lado, 12 mil millones es el total que hemos determinado que el Estado puede gastar durante todo este año para realizar ayudas sociales como techo a los chilenos“.

“Es un contraste brutal que ningún pacto social puede aguantar. Y lo tiene claro, entre otros, el Fondo Monetario Internacional (FMI), que me imagino no será sospechoso de querer derribar el capitalismo ni nada por el estilo”, agregó.

En ese sentido, el periodista sostuvo que “el FMI, ante esta contraste que también se repite en otros países, ha propuesto que se implemente un impuesto especial sobre las ganancias de empresas y personas que tuvieron retornos inusualmente altos durante el 2020 para poder financiar a los golpeados por la pandemia”

“Hasta el FMI entiende que el capitalismo para sobrevivir necesita tener una legitimidad que se ve erosionada con este contraste brutal que estamos viviendo durante la pandemia. El FMI ya lo entiende y la pregunta es: ¿cuándo lo entenderán quiénes toman las decisiones en nuestro país?”, concluyó.