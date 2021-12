Un nuevo capítulo de Aquí Se Debate Convención, de CNN Chile, tuvo como entrevistado principal al abogado constitucionalista y vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, quien analizó en profundidad temas como los avances del órgano constituyente, así como los principales desafíos que actualmente enfrenta para sacar adelante su trabajo al tiempo que mantener informada a la ciudadanía.

Prórroga para el avance de la Convención

A cinco meses de que oficialmente finalice el trabajo de la Convención Constitucional, Bassa recordó que “la propuesta de cronograma que hizo la mesa directiva al pleno, y que este aprobó, contempla desde ya los tres meses adicionales que están en la prórroga de la Constitución, porque nos parecía que era mucho más serio, más responsable, planificar todo el trabajo que viene ocupando el máximo del período posible”, señalando que “con esos tres meses y cumpliendo con las etapas del cronograma que aprobamos, creo que vamos a estar bien“.

“Trata de proteger a los grandes capitales”

Ante las críticas de Pablo Longueira, que calificó de “asalto político” al órgano constituyente, el vicepresidente Bassa indicó que el ex UDI “trata de proteger los intereses de los sectores más privilegiados del país, de los grandes capitales, que hemos visto en estos últimos 50 o 40 años cómo se han ido generando lógicas de acumulación del poder político, de concentración de la riqueza (…) Por algo se habla mucho de una Constitución de derechos, como una suerte de respuesta a una Constitución más bien de privilegios”.

Impacto de las elecciones en la CC

“Hay una cierta tentación que hay que resistir, de mirar cada uno de estos episodios, las encuestas o las elecciones, como si fueran la única explicación posible del esquema político, como si bastara con esa explicación para sacar conclusiones definitivas”, sentenció Bassa cuando se le consultó por las repercusiones que las pasadas elecciones parlamentarias y venideras presidenciales podrían tener en la Convención.

“Hay que tratar de no sacar conclusiones definitivas respecto de las últimas parlamentarias, pero también hay que asumir el mensaje, en clave autocrítica, de que tampoco podemos sacar conclusiones definitivas del resultado del plebiscito ni de las elecciones constituyentes del mes de mayo”, asumió.

Candidatos presidenciales

Conocida es la postura política y partidista de Jaime Bassa, quien si bien postuló a un escaño de la Convención, lo hizo a través de un cupo de Convergencia Social (CS). En lo más reciente, le entregó su respaldo oficial al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Por eso, en la entrevista tuvo palabras para un posible gobierno del actual diputado por CS: “Vería como una riqueza la apertura de las fronteras del próximo gobierno, si es que gana Boric, incorporando no solo al PS, sino que a otras fuerzas que quieran sumarse“.

Por otro lado, ante un eventual gobierno de José Antonio Kast, sostuvo que “la derecha radical en Chile lleva 30 años sin gobernar y probablemente veríamos algo más cercano al despliegue político de la dictadura, más cercano al estrechamiento de los márgenes democráticos que a una derecha eventualmente liberal (…) lo vería como un retroceso”.

Congreso Nacional unicameral

“A mí personalmente, hablo por mi, no por mi bancada ni por la Constituyente, me gusta el Congreso unicameral, porque me gusta cómo ha funcionado la Convención Constitucional, pensando en el proceso de generación de normas jurídicas”, planteó.

Respecto de si le parecía que el mandato de las nuevas autoridades electas debía tener la posibilidad de completarse, de forma personal, el abogado señaló que “el periodo legislativo ordinario, que empieza el 12 de marzo, debería llevarse a cabo íntegramente, eso quiere decir el presidente de la República, cualquiera que sea elegido el próximo 19 de diciembre, y la Cámara de Diputados, para garantizar el periodo de primera implementación la nueva Constitución“.

En cuanto al Senado, Bassa manifestó que “es más complejo, porque tanto en la comisión de Régimen político, como en la comisión de Forma de Estado, se ha estado hablando mucho de un Congreso Nacional Unicameral, entonces, probablemente, si es que ahí hay cambios importantes, habrá que tomar una decisión respecto de qué hacer con los senadores, especialmente aquellos que acaban de ser electos, porque los que vienen de antes van a terminar su periodo dentro del término de la próxima legislatura ordinaria”.

Modelo presidencial en juego

“Como ninguno de nosotros vino con agendas personales, sino que a buscar las mejores soluciones para el país, si el país mayoritariamente cree que un modelo presidencial atenuado es lo mejor o uno semi presidencial (en vez de uno parlamentario) habrá que hacer todos los esfuerzos necesarios para que la Constitución lo recoja, pero sobre todo para tener un modelo que cumpla con los objetivos de desconcentración del poder, transparencia y de eficacia del gobierno“, dijo Bassa, enfatizando en el último punto, “que creo que es muy importante que seamos capaces de elegir gobiernos que cumplan con sus promesas, que puedan gobernar efectivamente a partir de las promesas electorales que nos han formulado”.