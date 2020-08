Esta semana el gobierno anunció que se permitirá que las construcciones en zonas de Transición puedan contar con la asistencia de trabajadores que viven en comunas con cuarentena.

Eso sí, las empresas deben cumplir con rigurosos protocolos sanitarios, que incluyen que los operarios deban realizarse un test PCR antes de reincorporarse.

En conversación con CNN Chile, Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), se refirió al proceso que están iniciando las empresas para reactivar sus obras.

“Nuestra dificultad es que se requiere un volumen importante de personas para poder reactivar las obras y eso hasta el momento no se había podido realizar porque muchos trabajadores viven en comunas que están en cuarentena”, explicó.

Luego, detalló: “Hace un par de semanas comenzamos un plan piloto con la autoridad en tres obras de distintas comunas realizando un sistema de traslado de personas, que incluye transporte privado particular coordinado con la empresa, aplicación de test PCR previo al inicio del trabajo y otras medidas sanitarias”.

“Parte de las medidas que se han implementado es un ingreso parcelado, además, hay que diseñar la logística de transporte de tal manera que sea un único transporte que ocupen estos trabajadores”, añadió.

Sin embargo, el directivo reconoce que no todas la obras podrán retomarse: “Es un desafío, es un sobrecosto, no todas las empresas van a poder asumir ese sobrecosto. Si bien es una alternativa, no asegura que se reactiven todas las obras, pero consideramos que es un paso importante, que nos permite seguir demostrando que en la construcción aplicando los protocolos sanitarios, los contagios se controlan”.

En ese sentido, lamentó que “hay unos 400 mil trabajos directos e indirectos en obras de construcción, el sector está sufriendo el impacto de esta paralización”.

“Hay alrededor de 500 obras en comunas que están en comunas en fase de Transición. Vamos a ver cómo los empresas podrán asumir estos sobrecostos”, sentenció.