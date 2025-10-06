Comprendiendo la menopausia: más allá de los mitos

En Entrevistas CNN, Anna Freixas, autora de "Nuestra Menopausia", conversó sobre esta etapa en la vida de las mujeres.

La menopausia es una etapa natural en la vida de las mujeres que, a pesar de ser universal, sigue rodeada de mitos y creencias erróneas.

Muchas ideas populares sobre este proceso biológico —desde cambios en la salud hasta supuestos efectos en la vida sexual o emocional— carecen de respaldo científico, generando confusión.

Mitos sobre la menopausia

En Entrevistas CNN, Anna Freixas, autora de Nuestra Menopausia, sostuvo que su libro “tiene como fin hablar de la menopausia desde la propia voz de las mujeres. Recoge las experiencias de mujeres que han pasado por ella y que desmitifican muchos de los mitos que hay, los que la sitúan como un momento conflictivo, cuando, en realidad, es un gran momento en la vida, ya que entramos en una etapa de liberación y bienestar”.

