El alcalde de Puente Alto y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Germán Codina, hizo un llamado a “tratar de evitar que nos distraigan estas pachotadas que todos los días nos tiene el ministro Mañalich”.

El jefe comunal respondió así a las declaraciones del titular del Ministerio de Salud, quien sostuvo que su cartera nunca estuvo de acuerdo con la decisión de cerrar los colegios en medio de la pandemia por el COVID-19.

“Si hay una decisión correcta, fue la de suspender las clases”, dijo Codina en conversación con Contigo CHV Noticias AM. “Cuando el ministro muestra resultados tan positivos, diciendo que esto es sólo por las cuarentenas, se equivoca. Esto también es por la suspensión de clases”, agregó.

Uno de los argumentos de Mañalich para calificar como “un grave error” el cierre de los colegios, fue que “los niños entre seis y diez años, dado que no hay escuela, no están siendo vacunados”.

Sin embargo, Codina aseguró que eso es responsabilidad exclusiva del Minsal: “Las vacunas de la influenza no llegaron. Le pido a los alcaldes que durante la mañana suban los correos electrónicos y WhatsApp que demuestran lo que estoy diciendo”.

Según el alcalde, el ministerio pidió a los municipios “que no vacunaran a los niños hasta que llegara el embarque de las vacunas contra la influenza en el mes de abril”, lo que aún no se habría concretado.

La orden habría sido que “mientras tanto destinen las vacunas a Bomberos, Carabineros, Fuerzas Armadas y adultos mayores”.

“Cuando la gente ha necesitado una vacuna y no la ha tenido, es importante que ese vecino sepa que es porque el Ministerio de Salud no ha entregado todas las vacunas necesarias a cada municipio”, sentenció Codina.

Además, aseguró que “los municipios no vamos a permitir que vuelvan a clases” si es que los niños no han sido vacunados contra la influenza y mientras Chile no haya superado el peak de contagios de coronavirus.

“Los municipios nuevamente vamos a tener que empujar las decisiones, y si así es, lo vamos a tener que hacer con fuerza”, manifestó.