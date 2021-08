El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, fue uno de los invitados de este domingo en Influyentes, instancia en la que el ex intendente de Santiago analizó el rol y las atribuciones con las que cuentan en la actualidad los gobernadores regionales.

Al respecto, manifestó una frontal crítica y señaló que “vamos a seguir luchando para que los gobernadores tengan más atribuciones”.

En ese contexto el gobernador tildó de “chaperón” al delegado presidencial y al respecto comentó: “uno va a todos lados y detrás viene el delegado a decir que también tiene atribuciones (…) no aporta mucho”.

Siguiendo en esa línea el militante de la DC señaló que “el comité de emergencia de la Región Metropolitana lo preside el delegado, que no tiene ni un peso, ni legitimidad política, es una anomalía grave”.

Al respecto, Orrego sostuvo que le ha planteado estas problemáticas al ministro del Interior y al presidente. “Le pedimos al presidente, hace un mes, una reunión con todos los gobernadores y todavía no nos recibe (…) Este gobierno tiene una brecha gigantesca entre lo que declara con sus discursos con sus hechos prácticos, que el presidente no reciba a las autoridades en un mes es una señal de que no le importa”, dijo el ex intendente.

Consulta Ciudadana de Unidad Constituyente

El gobernador Orrego también tuvo palabras para la consulta ciudadana que llevará a cabo su sector: “creo que la consulta es un mal mecanismo pero es el mejor disponible, y creo que el tendremos un candidato de la centro izquierda elegido con algún grado de participación. Es mas que una negociación a puertas cerradas, no va a ser tan bueno como una primaria con debate, legal”.

En la conversación, el gobernador adelantó los resultados de la consulta. “Yo creo que Yasna va a ganar la consulta, creo que pesa mucho más su trayectoria, una mujer que ha estado siempre en el tema de DD.HH, que tiene origen de pueblo originario, que es de región y mujer, y ha dado la pelea por el temas medioambientales”, planteó.

Primarias presidenciales

El militante de la DC analizó los factores que influyeron en la derrota de Daniel Jadue. “Al igual que Karina Oliva, quien era el favorito en este caso Daniel Jadue, en la primaria izquierda, cometió errores su programa. Estableció cosas que generaban sospecha, miedo o rechazo de una parte importante de la población y eso significo que mucha gente que quizás no iba a ir a votar, fuera a votar por Boric”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que “si algo ha quedado claro es que no basta con ganar, sino pregúntele a Sebastián Piñera, ganar una elección presidencial sin tener una base para darle gobernabilidad a Chile puede terminar en uno de los peores gobiernos que hemos tenido”.

Orrego transparentó que se siente más atraído por Boric en comparación al candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, y respecto a este último dijo: “Yo no se si el se imagino que iba a ser representante de la derecha chilena, pero es indesmentible que ha hecho un camino que por lo menos ha sido efectivo, eso nadie se lo puede desconocer”.

Dictamen de contraloría por máxima autoridad regional

“El contralor va a dictar en los próximos días un dictamen muy importante que dirá cuál es la máxima autoridad de la región y yo estoy segura que el contralor de acuerdo al ordenamiento jurídico chileno sigue al principio democrático en una república democrática”, anunció el ex intendente de la Región Metropolitana.

Finalmente, adelantó sus expectativas respecto al rol que jugarán los gobiernos regionales en la nueva Constitución. “Yo creo que la nueva constitución va a establecer gobiernos regionales con más poder y más atribuciones (…) y lo más importante va a redefinir la forma en como hacemos política y administramos el poder en Chile”, dijo al cierre de la conversación.