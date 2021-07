Tras las elecciones primarias de este domingo, Sebastián Sichel y Gabriel Boric se convirtieron en los primeros nombres que estarán oficialmente en la papeleta de noviembre en la carrera rumbo a La Moneda.

En conversación con CNN Chile, Claudio Fuentes, analista político de la Universidad Diego Portales, recalcó el nivel de participación de los comicios y sostuvo que “llama la atención el número de gente que va a votar, lo que habla de que hay un interés ciudadano, de que esto generó una motivación ciudadana y eso es muy importante para la democracia”.

“Yo creo que probablemente la presidencial no debiese ser una baja como fue la elección de gobernadores, la segunda vuelta, creo que va a haber mucha más participación“, anticipó.

Lee también: Boric definió los próximos desafíos de su carrera presidencial: “Mi meta es el mundo del Apruebo”

Con respecto al triunfo de Gabriel Boric, el analista sostuvo que este “hizo una estrategia de acercarse a un voto más moderado, mucho guiño a lo que es el progresismo dentro de la ex Concertación y ese es un fenómeno que aprovechó muy bien”.

“Los errores de Jadue claramente fueron un problema para él términos de la posición respecto de Cuba, medios de comunicación, los ataques al propio Boric, creo que perjudicaron el último tramo de la campaña y ayudaron mucho a Boric”, añadió.

Sin embargo, aseguró sobre los próximos pasos de Apruebo Dignidad que “con 1,7 millones de votos no se llega a la presidencia, por lo que requieren ampliar su base electoral y eso implica generar nuevas alianzas, eso es un elemento muy importante”.

En ese sentido, Fuentes aseguró que “el eje izquierda-centro-derecha yo creo que hoy día está un poquito cuestionado por elementos como por ejemplo el tema medioambiental. Hay temas más transversales, como la descentralización por ejemplo, por lo que apostar a una agenda renovada política sería interesante para el propio candidato Boric”.

Lee también: Pedro Browne y eventual candidatura presidencial de Provoste: “Tanto Boric como Sichel le achican su terreno”

Por el lado de Chile Vamos, el experto sostuvo que “el votante de derecha lo que quería era una renovación, no quería las mismas caras y encontró en Sichel una apuesta que es independiente, novedosa en términos de lo que tradicionalmente ofrece la derecha. En ese sentido se apoyó esa opción y no lo encontraron tan lejano, no es un extraterrestre que llega a la derecha”.

Finalmente, sobre la derrota de Joaquín Lavín, aseguró que “si bien conceptualmente entendió que Chile había cambiado, había una disonancia cognitiva entre lo que decía y lo que él representa y yo creo que eso nunca lo pudo superar en términos de que él representa a la vieja política, la vieja UDI, él viene desde el año ’99 como candidato y por lo tanto no logró convertirse en un candidato creíble respecto de su promesa”.