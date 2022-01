Durante esta semana el Senado ha continuado con la discusión en torno a las alternativas de financiamiento del proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU) que impulsa el gobierno, considerando por ejemplo la idea de emplear más exenciones tributarias para respaldar la medida.

Sobre esto se refirió el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, quien en conversación con CNN Chile abordó las dificultades que han existido en el hemiciclo para llegar a un consenso y dar luz verde a la iniciativa, que desde el Ejecutivo esperan zanjar con celeridad.

“Nos parece que no posibilidad de generar excusas para no tramitar la PGU. Creemos que los recursos están contemplados en la Ley de Presupuestos, básicamente porque estaban incorporados los recursos para la Ley Corta de Pensiones que finalmente no pudo ser tramitada”, argumentó.

Asimismo el legislador oficialista planteó que desde Chile Vamos, están abiertos a instalar otras formas de financiamiento, como sería recurrir al ahorro fiscal, el royalty a la minería o ampliar los términos de las exenciones tributarias, luego de que desde el Gobierno descartaran el impuesto a los súper ricos.

Chahuán insistió en que desde el oficialismo esperan despachar la PGU durante el mes de enero, para que comience a pagarse en febrero: “esperamos sin lugar a dudas que la coalición que va a gobernar a partir de marzo tenga empatía con todos los chilenos mayores de 65 años para garantizar el pago”, explicó.

“Estamos abiertos como actual oficialismo, oposición a partir de marzo, de estudiar todas las fórmulas necesarias, tanto para dejar tranquilo a la coalición que va a gobernar el país y que ha planteado reparos, como también para subsanar cualquier problema que haya tenido el Consejo Fiscal Autónomo”, aseveró.

El parlamentario RN además aseguró que a su parecer, “la responsabilidad no es del gobierno“, ya que había planteado un financiamiento a través del término de exenciones que estaban contempladas en la Ley Corta de Pensiones”, emplazando a la Cámara de Diputados por trabar dicha iniciativa.

Chahuán además planteó que, desde su perspectiva, la mejor opción es el término de exenciones, agregando que “ya habrá una reforma tributaria para financiar las transformaciones que quiere implementar el futuro gobierno. En ese sentido, hemos dicho que más que una reforma, debe haber un pacto tributario” que permita dar garantías a “los inversores, para que nos permita seguir la senda del crecimiento”.