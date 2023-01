El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, conversó con CNN Chile sobre la presencia de su homólogo, Manuel José Ossandón, en la mesa de diálogos que convocó el Ejecutivo y que lideraba la ministra Tohá. “Lo mandamos para que pidiera tiempos y la necesidad de darle discusión inmediata a distintos proyectos“, aseguró el legislador confirmando que se trató de una decisión del partido y no de un descuelgue del ex alcalde. Sin embargo, advirtió que esta acción no significa la presencia de RN en la mesa, sino una estrategia de la colectividad.