El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, participó de un nuevo capítulo de Aquí Se Debate Convención, donde abordó los dichos del ex vicepresidente de la Convención Constitucional (CC), Jaime Bassa, quien advirtió en Tolerancia Cero que “si gana el rechazo seguirá vigente la Constitución de 1980, la cuestión constitucional seguirá abierta y vamos tener una crisis política y social importante”. Al respecto, el parlamentario aseguró las declaraciones del convencional “están al límite, porque en definitiva tenemos que ser rigurosos en que la voz del pueblo se expresa a través de las urnas y los votos. Y por lo tanto, la preocupación de Bassa debe ser tener un buen texto constitucional y no hacer advertencias respecto a las consecuencias o no, de lo que va a ser la voluntad soberana”.