Caso Audios: Fiscal Valencia aclara que mensajes del celular de Chadwick “no están destruidos” y explica protocolo tras la investigación

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió en Tolerancia Cero a la situación judicial del exministro del Interior, Andrés Chadwick, en el marco de la investigación del denominado Caso Audios.

Según publicó La Segunda, el Ministerio Público y su defensa, Samuel Donoso, abordaron la situación del teléfono de Chadwick bajo un contexto de filtraciones de chats a la prensa, como por ejemplo el caso de Luis Hermosilla y Manuel Guerra.

En su declaración del 29 de noviembre de 2024, el citado medio consignó que Chadwick dijo: “En este acto, hago entrega al Ministerio Público de mi teléfono celular para que extraiga la información contenida en él y, desde dicha extracción, obtenga copia de las comunicaciones que tengan relación con los hechos sobre los cuales he prestado declaración”. Y agregó: “De la extracción original, conforme a la ley y según se me informa, se generará respaldo digital solo de la información indicada. En relación con el resto del contenido del teléfono celular, se me indica por parte del fiscal que será debidamente destruido, de lo cual se dejará la constancia respectiva. Debido a lo anterior, no se cuestionará que el origen de estos mensajes es de mi teléfono”.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre este caso, Valencia respondió: “Le pregunté a la fiscal Lorena Parra si es efectivo que esos mensajes se habían destruido. Esos mensajes están en la bodega de evidencia de la Fiscalía”.

“No están destruidos esos mensajes. Lo que entiendo que existe es un acuerdo que una vez realizada la investigación, aquello que no es de utilidad se destruya o se devuelva, que es lo que normalmente ocurre en las investigaciones penales”, aclaró.