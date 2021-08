El Coordinador Eléctrico Nacional pidió a la empresa AES Gener reactivar el funcionamiento de la central a carbón Ventanas 1, que había cerrado a fines de 2020 dentro del plan de descarbonización del país. Esta solicitud se debe a la crisis hídrica que está viviendo el país.

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera), aseguró que la situación “es algo que nadie quería que ocurriera”.

“La central estaba como reserva estratégica, para que pudiera ser solicitada nuevamente en caso de una crisis. Ahora, dado el poco tiempo que ha pasado de que esa central salió, también podríamos preguntarnos el porqué se dejó salir siendo que la sequía no es una novedad, es una situación casi estructural en nuestro sistema eléctrico”, dijo.

Lee también: Onemi declara Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en 10 comunas de la RM

“Es un bache permanente que no se puede llenar con disponer de centrales que son contaminantes. Creemos que es necesaria tener una estrategia de transición energética, que hoy lamentablemente no se ha completado. Debemos tener tecnologías que reemplacen a las termoeléctricas contaminantes, que permitan que el sistema funcione de manera segura y óptima en la base de energías renovables no convencionales”, agregó.

Finat aclaró que no le gustaría apuntar una responsabilidad por la reapertura de la central termoeléctrica, pero siente que hay que mirar al futuro de las energías renovables. “El futuro es uno que le ofrece a Chile ser 100% renovable y responderle así, desde el punto de vista del mercado energético, al desafío que impone el cambio climático”, añadió.

“En ese sentido, creemos que es necesario afinar los criterios para el retiro de centrales, pero a la vez trabajar activamente para que se puedan utilizar al máximo las energías renovables no convencionales”, explicó.

“Debemos tener una estrategia global de transición energética y preocuparnos, entre otras cosas, que el sistema de transmisión crezca con la suficiente anticipación y capacidad para que no se pierdan las energías renovables, ya que en cierto porcentaje no pueden ser transportadas a los lugares de consumo”, sostuvo.