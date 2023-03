En conversación con Hoy Es Noticia, el vicepresidente de la Cámara Baja y diputado independiente, Carlos Bianchi, se refirió al proyecto de autopréstamo que fue rechazado en el Congreso. En esa línea, el parlamentario que votó a favor de la iniciativa comentó que: “Si no tenemos una reforma previsional hoy día, lo más probable es que no exista un nuevo retiro. ¿Qué le queda al Gobierno para poder otorgar ante cualquier eventualidad compleja?“. Consultado sobre sí aprobaría o no un nuevo retiro de los fondos previsionales, Bianchi expresó que “espero que antes de la votación, el Gobierno traiga mecanismos que permitan paliar a quienes están todavía teniendo situaciones complejas“.