Desde la gran fachada del Museo Nacional de Historia Natural, ubicado en la Quinta Normal, este viernes el presidente electo Gabriel Boric dio a conocer públicamente a todas y todos los miembros de su gabinete, que entrará en ejercicio el próximo 11 de marzo. En la ocasión Camila Vallejo, diputada del Partido Comunista y parte del equipo de campaña en la candidatura de Boric, fue anunciada como ministra de la Secretaría General de Gobierno, pasando a ser la futura vocera.

CNN Chile conversó Vallejo, quien se refirió, entre otras cosas, a las críticas tras los nombramientos de gabinete, incluyendo los dichos de su compañero de militancia, el convencional Hugo Gutiérrez, quien ironizó con la presencia del Partido Socialista en la conformación del equipo que trabajará junto al presidente, como también sobre la figura del ex presidente del Banco Central, Mario Marcel, y su nuevo rol de ministro de Hacienda.

En cuanto a los comentarios desde el futuro oficialismo, destacaron los de la senadora electa, Alejandra Sepúlveda (FRVS), quien no miró con buenos ojos la designación del ministro de Agricultura y militante de su partido, Esteban Valenzuela, cuando señaló que, a pesar de ser “una bellísima persona”, no reuniría “las condiciones técnicas“. En respuesta, Vallejo manifestó que “respetamos la opinión de la senadora electa Sepúlveda, pero nosotros tenemos una opinión distinta, tanto el presidente electo como el equipo de gobierno, respecto al ministro, a quien valoramos y le deseamos mucho éxito”.

Por otro lado, en torno a las críticas por la salida del Ministerio de Desarrollo Social del comité político, para ser reemplazado por la cartera de Mujer y Equidad de Género, la futura ministra indicó que “no se trata de poner a competir a los ministerios, simplemente es un modelo distinto“, indicando que pensaron en que, “manteniendo la cantidad de ministerios en el comité político, era importante darle mayor relevancia al Ministerio de la Mujer en la línea de dar una señal concreta, con medidas concretas que pongan al centro el carácter feminista de nuestro próximo gobierno“.

En cuanto a su postura poniendo sus dos domicilios políticos en la balanza, como militante comunista y ministra del gobierno de Apruebo Dignidad, Vallejo sostuvo que “son cosas que van de la mano, porque soy militante del Partido Comunista y, como muchos militantes de nuestro partido, he asumido un compromiso con la candidatura de Gabriel Boric“, añadiendo que “hoy soy ministra, como la ministra del Trabajo y el ministro de Ciencia y Tecnología, que también son militantes del PC“, indicando que “el partido está siendo presente y porque somos militantes, y porque tenemos un compromiso con este proyecto de transformación social, es porque estamos en el gobierno”.

Con respecto a los dichos del presiente del PC, Guillermo Teillier, cuando le consultaron su opinión sobre el ex presidente del Banco Central y futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, y manifestó no conocerlo, Camila Vallejo respondió que se ha hecho “una falsa polémica” en torno al caso, puesto que “dijo que si bien conoce al ministro como presidente del Banco Central, no lo conoce personalmente, lo cual me parece razonable”.

En esa línea, consultada por los anteriores roces que distintos representantes de Apruebo Dignidad en el Congreso Nacional tuvieron con Marcel como líder del Banco Central debido a su oposición a los retiros de fondos de pensiones, afirmó que “el ministro de Hacienda pasará a liderar la implementación de un programa de transformación del gobierno de Gabriel Boric, y él tiene plena conciencia de aquello”.

Sobre los dichos que hoy esgrimió el convencional del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, quien ironizó con la presencia del Partido Socialista entre los miembros del nuevo gabinete de Apruebo Dignidad, sostuvo que”es probable que Hugo Gutiérrez tenga cuestionamientos porque no ha estado tan cerca de las discusiones que hemos dado con la mesa política de Apruebo Dignidad”.

En torno a dicho tema, y respecto al giro que han ido dando los acuerdos políticos del gobierno que asumirá, en que han integrado al diálogo interno a representantes de la ex Concertación e incluso conversado con otros representantes de la centroizquierda, Vallejo sostuvo que “nuestra columna vertebral es Apruebo Dignidad y junto al presidente electo hemos sido capaces de sumar distintas voluntades para fortalecer el camino de los cambios“.