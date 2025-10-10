Boris Barrera, diputado del PC, sobre Nobel de Paz a María Corina Machado: “Discrepo, hay otros que tienen mayor mérito”

El diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, se refirió en CNN Prime al Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado. “Discrepo con el equipo noruego; creo que hay otros que tienen mayor mérito”, señaló.

Boris Barrera, diputado del Partido Comunista (PC), comentó en CNN Prime sobre el Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado.

Consultado por el reconocimiento, el militante del PC planteó: “En relación con los aportes que debieran considerarse a la paz, yo creo que había otros candidatos que me gustaban más que Machado, como, por ejemplo, Reporteros sin Frontera, que ha jugado un papel superimportante en Gaza, donde tienen más de 200 muertos, y resulta que abogan por informarnos, porque se termine esa guerra por la paz, y no fueron considerados”.

Además, destacó el rol que ha cumplido la Corte Penal Internacional, sancionada por Washington tras la orden de arresto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, y la ayuda humanitaria que ha impulsado la flotilla Global Sumud para el pueblo palestino en la Ciudad de Gaza.

“Creo que hay tanta gente que ha hecho un aporte real y grande en estos momentos a la paz, y creo que esos eran mis candidatos”, reiteró.

Desde su perspectiva, enfatizó: “Discrepo con el equipo ese noruego; creo que hay otros que tienen mayor mérito”. Al ser consultado sobre las felicitaciones que extendió el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, a Machado por el reconocimiento, manifestó que, desde su visión, había otros candidatos más merecedores.