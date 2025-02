Vodanovic (PS) y opción de elecciones sin Bachelet: “La unidad no se construye en torno a una persona, sino que a principios”

La presidenta del Partido Socialista descartó que la candidatura de la expresidenta esté sobre la mesa, priorizando el trabajo programático y la unidad del progresismo para enfrentar las presidenciales de 2025.

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, afirmó categóricamente esta mañana que el trabajo del oficialismo de cara a las elecciones presidenciales de 2025 no gira en torno a una eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet.

Fue durante su entrevista en CNN Chile Radio que Vodanovic destacó que la prioridad de las fuerzas progresistas es construir una propuesta programática común antes de definir nombres para la competencia presidencial.

“Esto no es un concurso de nombres, sino más bien qué le vamos a ofrecer al país. La unidad no se construye en torno a una persona, sino en torno a principios, valores comunes y un proyecto de país para el futuro”, sostuvo la senadora socialista.

En ese sentido, Vodanovic explicó que el trabajo del progresismo —que incluye al Partido Comunista, la Democracia Cristiana (DC) y otros movimientos políticos— está enfocado en lograr acuerdos sustantivos para enfrentar una primaria conjunta, descartando que exista un “atraso” en las definiciones electorales, como algunos han planteado.

Vodanovic evitó comprometer a Bachelet con una candidatura

Respecto a las especulaciones sobre una eventual candidatura de Bachelet, Vodanovic fue clara en recordar las declaraciones previas de la exmandataria, quien ha señalado en múltiples ocasiones que no estaría dispuesta a asumir nuevamente una candidatura presidencial.

“Ella ha sido bastante clara en señalar que no quiere estar en esa situación. Si decidiera adoptar una posición distinta, seríamos los primeros en apoyarla, pero hoy eso no está sobre la mesa. Es una decisión que ella debe comunicar en su momento”, afirmó.

La presidenta del PS reconoció que el escenario actual ha generado expectativas entre algunos sectores del oficialismo, sobre todo a raíz de las últimas encuestas que posicionan a Bachelet como una de las figuras mejor evaluadas del bloque progresista. Sin embargo, insistió en que la prioridad no es apresurar una definición de candidaturas, sino consolidar un proyecto común.

La líder socialista confirmó que, hasta ahora, la opción de realizar primarias es el camino acordado por las fuerzas políticas del oficialismo para elegir a su candidato presidencial. El objetivo, dijo, es garantizar que quien resulte vencedor cuente con el respaldo de un programa consensuado y sólido.

“No podemos construir la unidad en torno a una persona. Si no somos capaces de establecer una base común, puede que incluso sin Bachelet como candidata no logremos consolidar esa unidad”, advirtió la senadora.

Finalmente, Vodanovic descartó que la falta de una definición inmediata afecte a otros potenciales candidatos, señalando que tienen el espacio para desplegar sus propuestas y darse a conocer. “Los liderazgos existen, y este es el momento de mostrarse y presentar ideas. No veo por qué estarían limitados”, concluyó.

No habría prisa en el progresismo

Consultada sobre los tiempos para zanjar estas definiciones, Vodanovic señaló que el mes de marzo será clave para avanzar en los acuerdos programáticos. Aseguró que los trabajos ya comenzaron y que espera que, antes de la inscripción de las primarias en abril, el oficialismo tenga claridad sobre las bases usuales y los nombres que competirán por representar al progresismo en las elecciones presidenciales de 2025.