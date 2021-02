Los candidatos constituyentes en un nuevo capítulo de Aquí Se Debate de esta jornada fueron: Manuela Royo (IND-PI) por el D23 en la Lista Apruebo Dignidad, Cristián Greenhill (RN) por el D22 en la Lista de Chile Vamos y Luis Barceló (IND-PPD) por el D21 en la Lista del Apruebo.

La dicotomía entre lo público y lo privado como elemento que divide y debilita al Estado, fue uno temas que se discutieron y generó diversos puntos de vista entre los invitados de hoy.

El independiente con un cupo del Partido por la Democracia fue el primero en abordar este tema: “Tenemos que construir un Estado que nos ‘oriente a hacer’, nos ‘ayude a hacer’ y que, derechamente, cumpla con la ‘función de hacer’”, dijo.

“Hay articulados de la actual Constitución que no se pueden reeditar en la próxima Constitución. Me refiero específicamente al artículo 19, número 21 de la constitución política del Estado, en el sentido de que el Estado sí tiene las posibilidades y puede llevar adelante emprendimientos. Algo que no es la situación actual donde se puede hacer sólo a través de un quórum calificado”, aseveró Luis Barceló.

“Partiendo de esa base, un Estado más activo, que se va a involucrar en temas de derechos sociales, la vivienda, el tema nacional de la educación pública, un buen sistema de salud, en fin, con temas que son del interés de todos nosotros”, destacó y afirmó que “el Estado con su política de dejar hacer ha generado situaciones de abuso desmedido”.

Por su parte, la independiente con un cupo del Partido Igualdad, Manuela Royo, complementó con otras ideas. “Hoy tenemos que construir un nuevo Chile que supere las contradicciones de privados y Estado, dándole protagonismo a los territorios, comunidades, barrios y a la ciudadanía”.

“Debemos modificar la Constitución para que dé esta perspectiva donde, finalmente, sean las comunidades las que, por ejemplo, puedan elegir dónde quieren que se ponga un hospital o cómo quieren que funcione”.

“Respecto al tema de la vivienda, tenemos que pensar en otras formas de habitabilidad, donde se puedan ejercer los derechos de la propiedad. Por ejemplo, desde los gobiernos locales, generar espacios de subsidio para arriendos para que las familias que hoy están en tomas puedan tener alguna habitabilidad. Y siempre con la conciencia del equilibrio con la naturaleza”.

En tanto, Cristián Greenhill, representante de Renovación Nacional, contrastó diciendo: “Tenemos que tener un Estado más eficiente y no un Estado más grande. Todos debemos aportar y no podemos quedarnos simplemente con lo privado o lo público”.

E insistió: “Todos tienen que hacer su aporte y, en aquellas áreas donde el privado pueda invertir y si eso va en beneficio de la ciudadanía, el Estado tiene que estar detrás vigilando que se cumplan los estándares que correspondan a cada una de las áreas donde ellos participan”, concluyó.