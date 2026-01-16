Arriendos de verano: ¿En qué fijarse para no caer en estafas?

En Entrevistas CNN, Daniela Patuelli, broker de REMAX Absolute, dio recomendaciones a la hora de buscar arriendos durante las vacaciones.

Con la llegada del verano, miles de personas buscan arriendos temporales para vacaciones, una práctica cada vez más común gracias a plataformas digitales y redes sociales.

Sin embargo, este aumento en la demanda también ha venido acompañado de un aumento en las estafas, dejando a familias y grupos de viajeros sin alojamiento y con pérdidas económicas.

En Entrevistas CNN, Daniela Patuelli, broker de REMAX Absolute, sostuvo que “buscar a última hora es una de las cosas que más en riesgo te pone”, agregando que las denuncias crecen en enero y febrero.

“El año pasado tuvimos 132 denuncias de estafas y debemos considerar que, además, mucha gente que es estafada no denuncia”, advirtió, subrayando que la situación es particularmente grave en la Región de Valparaíso.

Sostuvo que uno de los principales resguardos es optar por plataformas consolidadas y, en caso de utilizar redes sociales u otros sitios menos regulados, Patuelli fue enfática en no confiar solo en el aviso: “No hay que confiar plenamente en todo lo que te digan, sino que hay que hacer verificaciones”.

Entre esas verificaciones, destacó la importancia de confirmar que la propiedad exista realmente. “Yo pediría que me muestren la propiedad con una videollamada. No debería haber ningún problema para hacerlo si está todo bien”, señaló. También alertó sobre imágenes falsas: “Si las fotos están borrosas, pueden haber sido sacadas de otros lados”, recomendando usar herramientas como Google Lens para comprobar su origen.

