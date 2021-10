El próximo miércoles, el Senado discutirá el cuarto retiro de fondos previsionales, que para ser aprobado deberá contar con el apoyo de 26 parlamentarios.

En conversación con CNN Chile el Senador Pedro Araya (IND) aseguró que “el proyecto del cuarto retiro en este minuto no tiene los votos en el Senado, hay varios parlamentarios que han manifestado que están dudosos o que no les convence el proyecto”.

“Esperamos que la Comisión, que va a discutir el tema con altura de miras y argumentos técnicos y, pueda generar un proyecto que tenga viabilidad técnica y los votos suficientes para ser aprobado en la sala del Senado”, sostuvo el parlamentario.

Al ser consultado sobre las modificaciones que podría tener el proyecto que despachó la Cámara Baja, el presidente de la Comisión de Constitución afirmó que “debemos modular algunos cambios en el proyecto de reforma constitucional que aprobó la Cámara de Diputados, que permitan reducir o atenuar las externalidades negativas, especialmente en materia inflacionaria“.

Y añadió que “el deber nuestro es que un eventual cuarto retiro no produzca mayor nivel de inflación”.

Además, el senador aseguró que la propuesta de que cuarto se retiro se realice en dos cuotas “es una de las indicaciones que podría estar sobre la mesa”.

Respaldo de Sichel al retiro del 100%

Araya se refirió además a las declaraciones del candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, quien respaldó el retiro total de fondos previsionales en lugar de un cuarto 10%.

“Sebastián Sichel tiene un problema de legitimidad para hablar de este tema, cuando uno es candidato presidencial tiene un mayor escrutinio público”, dijo.

“Se demora varios días en decir que lo ha hecho -el retiro de fondos- y después además nos enteramos que hizo algo que unos pocos en este país pudieron hacer, que fue reinvertirlo en un ahorro previsional voluntario (APV) obteniendo además un beneficio tributario”, aseguró el senador.

Y agregó que “él no tiene muchas posibilidades de intervenir en este tema porque claramente hay una discordancia entre su discurso y lo que ha mostrado en su actuación”.

“El eslogan no puede ser retiro el 100% para que no me expropien”, sentenció el presidente de la Comisión de Constitución.