En entrevista con CNN Chile, Andrés Zaldívar, ex presidente de la Democracia Cristiana y también ex senador por el partido, habló respecto a por qué decidió apoyar el Rechazo ante el plebiscito de salida por el proyecto de nueva Constitución. Asimismo, se refirió a la división de la DC tras la votación de la Junta Nacional, que decidió apoyar el Apruebo. No obstante, aclaró, “no puede aparecerse uno haciendo alianza con partidos de derecha“