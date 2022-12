En una nueva edición de Tolerancia Cero, el ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, conversó sobre la contingencia política, el proceso constituyente, la reforma previsional y tributaria que busca impulsar el Ejecutivo. Respecto al Gobierno, el ex ministro destacó el crecimiento del presidente Gabriel Boric. "El Pdte. Boric ha crecido en el cargo. Me parece importante que haya entendido que su primer gabinete no daba el ancho y que había que traer a profesionales de la política. Carolina Tohá lo es", zanjó.