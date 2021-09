En entrevista con Noticias Express de CNN Chile el analista de gobierno y director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, habló de diversos temas como el proyecto de Ley Corta que enviará este lunes el Ejecutivo al Congreso, la discusión del cuarto retiro y las campañas presidenciales de los abanderados políticos.

“Efectivamente a partir de mañana empieza la campaña presidencial, vamos a estar a cerca de 60 días de la elección y creo que el hito más importante va a ser el primer debate presidencial que van a transmitir CNN y Chilevisión, el día miércoles. Creo que ese es el aspecto más importante que va a empezar a despejar alguna duda sobre los candidatos y el despliegue que estos van a tener”, explicó.

Agregó que los debates, tradicionalmente, no han sido relevantes en Chile, pero desde las primarias 2021 “adquirieron un rol muy importante” y que influyeron en el resultado negativo para quienes figuraban como favoritos: Daniel Jadue y Joaquín Lavín.

Lee también: Pardo por equipo de campaña de Provoste: “Traer a los mismos de siempre está muy lejos de lo que quisiera”

“Los debates les jugaron en contra y permitieron que sus respectivos adversarios en cada uno de los pactos, Sebastián Sichel y Gabriel Boric por el otro lado pudiesen ganar producto de los errores de quienes marcaban mejor las encuestas y eran los grandes favoritos y capitalizar esos errores para obtener sus triunfos”, explicó el especialista.

“Por lo tanto el debate del miércoles y las acciones que comienzan por la discusión sobre el cuarto retiro, este proyecto de ley corta del Gobierno que busca de alguna manera ponerle freno al cuarto retiro con esta iniciativa y la discusión que se va a dar en la Convención Constitucional a propósito de los 2/3 para aprobar algunas de las normas que van a estar establecidas en los reglamentos, creo que son los elementos que van a condimentar el inicio de la campaña”, precisó.

Con respecto al análisis de los candidatos a La Moneda, el académico señaló las diferencias entre los tres más nombrados presidenciables. “A partir de los resultados de la Encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) dados a conocer el fin de semana que termina, confirmó el dato que una parte importante de la población parece no tener mucha claridad todavía sobre su decisión presidencial”.

Lee también: ME-O tras resultados de la CEP: “Esta es la elección donde más chance creemos que tenemos”

El sondeo reveló que el 50% de los encuestados no sabe/no responde o no tiene candidato, o bien tenía otro distinto a los que están en carrera. “Un 65% podríamos decir que no tiene claridad según esa encuesta respecto de quien es su carta presidencial”, aclaró.

Esto, aseveró, se debe a que el elector chileno es cada vez más volátil y “toma su decisión caso a caso, de manera estratégica” y más cerca del día de la elección.

“Por lo tanto lo que se diga en los debates, la biografía persona de los candidatos o cómo estos se comporten en esos debates puede ser crucial porque como la gente está tomando su decisión cada vez más hacia el final de la elección, los errores que puedan cometer los candidatos en estos espacios fundamentalmente si son capitalizados por sus adversarios pueden generar un cambio importante en las expectativas de la gente”, detalló Moreno.

Lee también: Debate presidencial CNN Chile y CHV: Este es el orden de intervención de los candidatos

Con respecto a Sebastián Sichel y Gabriel Boric, los dos abanderados que lideran las encuestas, dijo que “se envían mensajes entre ellos”, refiriéndose a lo distanciado que ambos están en los sondeos respecto a sus competidores. Según el académico, ya se vio una situación así en las primarias del 18 de julio, cuando “Daniel Jadue y Joaquín Lavín ignoraban al resto de los candidatos”.

“Algo parecido está ocurriendo ahora, por eso es que el gran desafío es de los retadores, en este caso, es Yasna Provoste, para poder tener alguna posibilidad, tiene que salir a buscar a ese elector, que de acuerdo a la encuesta del CEP, un 50%, un 60% no tiene claro un candidato”, enfatizó moreno.