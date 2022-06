Diversas encuestas han revelado un aumento de la opción rechazo de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. “Es un tema que debemos observar con atención”, sostuvo la convencional Amaya Álvez.

En entrevista con CNN Chile, la abogada manifestó que las encuestas “tienen una metodología, una validez, no se puede tomar en términos absolutos, pero hay que considerarlas”. En esta línea, señaló que espera “que sea una etapa en que hay cierta indecisión respecto de la propuesta final de nueva Constitución”.

“Solo a partir (…) del próximo 5 julio, cuando la propuesta definitiva ya sea publicada, va a poder en el fondo ser conocida y espero que en ese minuto la ciudadanía se comprometa en un ejercicio de información y preparación”, agregó.

Álvez recalcó que la evaluación que se pueda tener de la Convención Constitucional (CC) “es una cosa, y legítimamente uno podrá tener opiniones críticas sobre el actuar de algunos convencionales, (…) pero otra cosa distinta es la evaluación que se haga de la propuesta de nueva Constitución”.

“Lo que vamos a someter a plebiscito es este texto, con independencia de quienes integraron la CC o de la CC en sí misma como institución, y me parece que esa distinción no se ha hecho de manera lo suficientemente clara. Una vez que termine la CC (…) la evaluación siguiente es solo al texto y a mí este me parece bueno, ya que contiene materias muy importantes para el Chile del siglo XXI”, añadió.

La abogada sostuvo que desde la CC entregarán el borrador constitucional en tiempo y forma y “luego serán otros, principalmente el Gobierno, los que tienen el mandato de dar a conocer el contenido de la propuesta constitucional y yo espero que la ciudadanía vaya conociendo el texto y se dé cuenta del gran avance que significa“.

Diversas voces señalan que muchas de las iniciativas del Gobierno dependen de lo que suceda el próximo 4 de septiembre. Sobre esto, Álvez sostuvo que el texto “se propone a todo Chile (…) Va a afectar al país en general y sería parcial o sesgado decir que el impacto mayor es al programa de Gobierno o a una coalición política en particular”.