“Las alianzas no son clubes de amigos”: La tajante respuesta de Hertz a los partidos de Gobierno tras elecciones en Venezuela

La diputada del Partido Comunista expresó en entrevista con CNN Chile no se siente incómoda con las declaraciones de otros personeros de gobierno en torno a la situación en Venezuela.

“Las alianzas políticas no son un club de amigos”. De esa manera, la diputada Carmen Hertz (PC) respondía sobre los últimos roces entre los partidos que son parte de la coalición de Gobierno, a propósito de las elecciones en Venezuela.

Y es que los comicios, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como presidente electo a Nicolás Maduro, provocaron que distintos personeros oficialistas criticaran la falta de transparencia

Uno de los primeros en hablar fue el diputado del PPD, Ricardo Lagos Weber, quien apuntó a que le “incomodaría mucho estar en una coalición en la cual hay sectores que encuentran que lo que ocurrió en Venezuela anoche está bien, que eso es lo que hay que hacer”.

Además, este miércoles el ministro Carlos Montes (Vivienda) dijo a CNN Chile que le cuesta entender la postura del Partido Comunista en torno a Venezuela y que observa una diferencia profunda en las tiendas oficialistas.

Así las cosas, la parlamentaria comunista señaló a CNN Chile que su partido es parte de una alianza que respalda un programa de gobierno y que las alianzas no son clubes de amigos.

“Los comunistas somos parte de una alianza que va tras un programa presidencial. Cuando algunos personeros autodenominados democráticos cuestionan al PC y dicen que no pueden convivir, yo he respondido que las alianzas políticas no son un club de amigos, las alianzas políticas significan un respaldo a un programa de gobierno”, aseveró.

Cuando se le preguntó si le incomodaban las declaraciones de su par Lagos Weber, respondió: “No incomoda estar con nuestros aliados, porque creo que cuando estamos con aliados históricos naturales es cuando mejor le hace al país”.